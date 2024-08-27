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Hizbullah'ın İsrail'e Düzenlediği İki Saldırı

Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik iki askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:26
Hizbullah'ın İsrail'e Düzenlediği İki Saldırı

Hizbullah'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Hizbullah, İsrail'in askeri tesislerine yönelik iki ayrı askeri operasyon düzenlediğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamalara göre, saldırılar Golan Tepeleri'nin güneyinde bulunan Natur Yahudi yerleşim bölgesine ve Lübnan sınırına yakın durumda olan Dovev yerleşim biriminde gerçekleştirildi.

Misilleme Amacıyla Düzenlendi

Saldırıların, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyindeki köylerine ve sivillerin bulunduğu güvenli alanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılarına misilleme olarak yapıldığı belirtildi. Hizbullah, bu operasyonlarla birlikte İsrail askerlerinin kullandığı binaları hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in Tepkisi ve Bölgedeki Durum

İsrail tarafından yapılan açıklamalarda ise, saldırıların gerçekleştiği bölgelerde uyarı sirenleri çaldığı belirtilirken, can kaybı ya da yaralıların durumu hakkında resmi bir bilgi verilmedi. Lübnan haber ajansı NNA, İsrail topçularının Meys el-Cebel beldesine yakın Güney el-Merc bölgesini fosfor bombaları ile hedef aldığını bildirdi.

Yaşanan Çatışmalarda Yaralılar

Ayrıca, Burc el-Muluk beldesi çevresinde de Tel en-Nahhas bölgesi İsrail'in topçu saldırılarına maruz kaldı. Sur kentinin doğusundaki el-Mecadil beldesinde ise İsrail dronları tarafından düzenlenen saldırılarda ve Nabatiyye beldesinin çevresindeki açık alanlara yönelik hava saldırılarında yaralananlar olduğu vurgulandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Mecadil beldesinde 3 kişinin, Şihin beldesinde ise 1 kişinin İsrail saldırıları sonucu yaralandığını duyurdu.

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