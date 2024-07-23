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Hizbullah'ın İsrail'e Füze Saldırısı: Tsuriel Hedef Alındı

Lübnan Hizbullahı, Tsuriel yerleşimine katyuşa füzeleriyle saldırdığını açıkladı. İsrail ordusu ise saldırıya karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 00:56
Hizbullah'ın İsrail'e Füze Saldırısı: Tsuriel Hedef Alındı

Lübnan Hizbullahı'ndan Tsuriel'e Füze Saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah liderliği, İsrail'in kuzeyindeki Tsuriel yerleşim birimine katyuşa füzeleriyle saldırdığını duyurdu. Bu açıklama, çatışmaların tırmandığı bir dönemde geldi.

Saldırının Sebepleri

Söz konusu yazılı beyanatta, saldırıların, İsrail ordusunun Lübnan sınırında siviller üzerinde uyguladığı baskılara yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. İlk kez gerçekleştirilen bu saldırıda, Tsuriel yöresine onlarca füzeden oluşan bir saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

Öte yandan, İsrail ordusu; Lübnan'ın güneyinden yukarı Celile bölgesine fırlatılan füzelere karşılık olarak, çoğunluğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ayrıca, Hayfa çevresinde yanlış hava hedefi uyarısı yüzünden, hava savunma sistemlerinden füzelerin kazara ateşlendiği bildirildi.

Sosyal Medya Paylaşımları

Sosyal medya platformlarında, Celile bölgesinde füzelerin havada ilerlediği ve patlama seslerinin duyulduğu anlara dair görüntülerin paylaşıldığı görüldü. Aynı zamanda, Hayfa bölgesinde hava savunma füzelerinin havada hareket ettiği görüntüler de yayınlandı.

Geçmişteki Hava Saldırıları

İsrail ordusunun önceki gün, Lübnan'ın güneyinde Sur kentine bağlı Adlun beldesindeki bir silah deposuna yönelik hava saldırısı düzenlediği, bölgede güçlü patlamalara yol açtığı ve en az üç kişiyi yaraladığı bildirildi.

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