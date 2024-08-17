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Hizbullah'ın İsrail'e Yönelik Askeri Saldırıları

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı düzenledi, yaralılar var.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 04:55
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 04:55
Hizbullah'ın İsrail'e Yönelik Askeri Saldırıları

Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı

Hizbullah, son zamanlarda İsrail’in kuzeyinde bulunan askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'da bulunan bu grup, bu operasyonları kamuoyuna duyurdu.

Hedef Alınan Mevziiler

Yapılan açıklamalara göre, Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan Raviye kışlasına ait 188. Zırhlı Tugaylar karargahını kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Bu saldırıda, karargah içinde asker ve subaylar arasında yaralanmalar meydana geldiği bildirilmektedir.

Diğer Hedefler

Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesinde bulunan Ez-Zağura’daki İsrail ordusuna ait topçu mevzilerini de füzelerle vurdu. Ayrıca, kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde ise, İsrail askerlerinin kullandığı bir binaya yönelik olarak belirlenen hedefler de uygun silahlarla vurulmuştur.

Hizbullah Üyelerine Yönelik Saldırılar

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamalarda, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah mensubu sayısının 412'ye ulaştığını belirtmiştir.

Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına ve yeni çatışmaların patlak verme ihtimalinin yükselmesine neden olmaktadır.

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