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Hizbullah'ın İsrail Eski Savunma Bakanı'na Suikast Girişimi İddiası

Hizbullah'ın 2022'de eski İsrail Savunma Bakanı'na suikast girişiminde bulunduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:12
Hizbullah'ın İsrail Eski Savunma Bakanı'na Suikast Girişimi İddiası

Hizbullah'ın Suikast Girişimi İddiası

Geçen yıl, Hizbullah'ın Tel Aviv'de, İsrail'in eski Savunma Bakanı Moshe Ya'alon'a suikast düzenlemeye çalıştığı iddia edildi. Bu olay, İsrail basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Patlama Olayı ve Tutuklamalar

15 Eylül 2022'de Tel Aviv'de bulunan bir parkta gerçekleşen ve hedef alınan kişi olarak Ya'alon'un öne çıktığı patlama ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Bu patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak saldırıyla bağlantılı olarak 8 kişi tutuklandı.

İstihbarat Açıklamaları

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak), yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Hizbullah'ın başka bir eski güvenlik yetkilisine yönelik suikast girişimini önlediklerini belirtti. Suikast girişiminin “gelecek günlerde” düzenlenmesi planlanıyordu; ancak hedef kişinin kim olduğu açıklanmadı.

Ya'alon'un Görev Süresi

Moshe Ya'alon, 2013-2016 yılları arasında İsrail Savunma Bakanı olarak görev yapmış bir isimdir. Ya'alon'un yaşadığı bu suikast girişimi, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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