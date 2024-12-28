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Hizbullah'ın Kurucusundan Suriye İçin Sükunet Çağrısı: 'Bölünme Olmayacak'

Tufeyli, Suriye'deki azınlıklara ve düşmanların hizmetkarlarına seslenerek bölünmeye karşı durdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:22
Hizbullah'ın Kurucusundan Suriye İçin Sükunet Çağrısı: 'Bölünme Olmayacak'

Lübnanlı Şii Alim Tufeyli'den Suriye İçin Önemli Çağrı

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Suriye'de sükunet çağrısında bulunarak bölünmelere karşı durdu. Tufeyli, "Suriye'deki tüm azınlıklara ve düşmanların hizmetkarlarına söylüyorum. Suriye'de bölünme ve parçalanma olmayacak. Halkı birdir, devleti bir," dedi.

Türkiye'nin Desteklediği Halkın Gücü

Tufeyli, yaptığı açıklamada Türkiye'nin desteklediği güçlü ve motive bir halk'dan bahsetti. "Geleceğini, güvenliğini, gücünü Suriye'nin geleceğinde, güvenliğinde, gücünde görüyor. Bunu korumak için kararlı ve bu olmazsa savaşır," ifadelerini kullandı.

Esed Rejimine Sert Eleştiri

Tufeyli, Esed rejimi yetkililerine yönelik eleştirilerini dile getirerek, "Suriye'nin sahil kesimindeki kardeşlerim dikkat ediniz. Onlarca yıl Suriye'yi yağmalayan ve halkını katledenlerden bazıları bugün hesap vermekten korkuyor," dedi. Ayrıca, Esed rejiminin Suriye halkını iç savaşın eşiğinde bıraktığını vurguladı.

"Eğer bu gerçekleşirse, Allah korusun sahil bölgesi kaosa sürüklenirse, insanların özellikle intikam duyguları taşıyanların ne yapacağını bilemeyiz. Acı çeken ve öfkeli olan çok insan var," diyen Tufeyli, son olarak dinleyicilerini uyararak, "Sizin hayrınızı isteyen biri olarak söylüyorum; kaçak Beşşar ve babasının zebanilerini ve hırsızlarını kovun," şeklinde konuştu.

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