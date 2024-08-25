Hizbullah'ın Mossad Hedefi İddiası: İsrail'in Önleyici Saldırısı

Hizbullah'ın Mossad Planı ve İsrail'in Müdahalesi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah Hareketi, Beyrut'taki liderlerinden Fuad Şükür'e düzenlenen suikaste karşılık olarak Mossad merkezini hedef almayı planladı. Ancak, bu girişim, İsrail'in gerçekleştirdiği 'önleyici saldırı' ile engellendi.

Olayın Ayrıntıları

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına bir saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu öne sürüldü. İsrailli yetkililerin, bu sabah Hizbullah’ın Mossad merkezine saldırma niyetine dair değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a karşı 'önleyici saldırı' düzenlediğini duyurdu. Bu saldırıyla birlikte Hizbullah’ın bazı bölgelere yönelik saldırı planlarının da engellendiği iddia ediliyor.

Hizbullah’tan Yanıt Bekleniyor

Öte yandan, Hizbullah, 30 Temmuz tarihinde Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik gerçekleştirilen suikasta karşılık misilleme amacıyla bir saldırı başlatacağını açıklamıştı. Bu durum, iki taraf arasında gerginliklerin artmasına sebep olmaktan kaçınamayacak gibi görünüyor.