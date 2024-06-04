Hizbullah'ın roketleri İsrail'i yangın yerine çevirdi! Alevler kontrol altına alınamıyor

İsrail’İn resmi televizyon kanallarından birisi olan KAN’ın yaptığı habere göre; ülkenin kuzeyinde kontrol altına alınamayan yangınların çıktığı aktarıldı. Takviye ekiplerinden destek talep edildiği aktarılan bilgiler arasındayken, Yediot Ahronot Gazetesi’de konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Yukarı Celile’nin Kiryat Shmano bölgesinde bulunan yerleşimlerde; hala daha süren yangınların olduğunu aktaran gazete, yangınların kontrol alınması için çalışmalara devam ederken 6 itfaiye erinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

14 ekip 6 uçakla müdahale yetersiz kalıyor

Shmona ve Taberiyye'de hava sıcaklıklarının 43 dereceyi aştığı belirtiliyor. Celile ve Golan bölgelerinde 15 yangın tespit edildi. Muhalefet lideri Yair Lapid ise konuyla ilgili X platformunda yaptığı açıklamada, "Kuzey yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin stratejisi yok" dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınları Lübnan'ı tehdit ederek karşılık verdi ve "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.





Ynet haber sitesi, yangınların Lübnan'dan Hizbullah tarafından atılan roketler sonrası başladığını bildirdi. Yangınlara 14 ekip ve 6 uçakla müdahale edilse de yangın henüz kontrol altına alınamadı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları da devam ediyor.

Hedef El-Bureyc Mülteci Kampı oldu!

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombalayarak 3 Filistinlinin ölümüne yol açtı. WAFA'ya göre, saldırıda Ganim Ailesi'nin evi ile birlikte 5 bina hedef alındı. Yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Joe Biden ateşkes teklifini destekleyecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Başkan Joe Biden'ın ateşkes teklifini BM Güvenlik Konseyi'nde destekleme kararı aldı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’da, Biden’in aldığı karardan sonra ateşkes ve esir takası anlaşmasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Cezayir de benzer bir karar tasarısı sunmuştu.