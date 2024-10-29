Hizbullah'ın Yeni Lideri Naim Kasım Seçildi

Hizbullah'ın Yeni Genel Sekreteri Naim Kasım Oldu

Hizbullah, Şura Konseyi'nin kararıyla Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak atadığını duyurdu. Bu gelişme, Hizbullah'ın önceki lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut’a yönelik gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.

Naim Kasım Kimdir?

Beyrut’ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yılı aşkın süredir İran destekli Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliği'ni kurarak siyasi faaliyete adım attı.

Daha sonra, Lübnan'daki Şii Emel Hareketi'ne katılan Kasım, 1979 İran Devrimi'nden sonra bu hareketten ayrıldı. Devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi görüşlerini önemli ölçüde etkiledi.

1982'de, İsrail'in Lübnan’ı işgaline karşı, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle Hizbullah’ın kuruluşuna katıldı. 1991 yılında, o dönemdeki Genel Sekreter Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı. Musavi’nin 1992'deki ölümünün ardından Hasan Nasrallah, Hizbullah’ın yeni lideri oldu ve Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürdü.

Naim Kasım, son yıllarda Hizbullah’ın önemli sözcülerinden biri olmuş, özellikle İsrail ile yaşanan çatışmalar hakkında uluslararası basına açıklamalarda bulunmuştur. Hasan Nasrallah’ın hayatını kaybetmesinin ardından, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Eski Genel Sekreterin yerine en kısa sürede bir halef seçeceğiz" diyerek Filistinlilerle dayanışma içinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.