Hizbullah, İsrail Askere Hedef Aldığını Açıkladı

Hizbullah, İsrail Mürettebatını Hedef Aldı

Lübnan'ın güneyinde, Kefr Kella beldesinin kuzeybatısında Hizbullah, İsrail ordusuna ait askeri buldozer mürettebatını hedef aldığını duyurdu. Olayda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Saldırının Detayları

Hizbullah, sosyal medya platformu Telegram'da yaptığı açıklamada, Kefr Kella'nın kuzeybatısındaki Sari Tepeleri'ne doğru ilerleyen İsrail piyade birliklerine eşlik eden askeri buldozerin, güdümlü füzeyle hedef alındığını aktardı. Mürettebat arasında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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Aynı açıklamada, saldırıya uğrayan buldozere eşlik eden İsrailli askerlerin de doğrudan vurulduğu ifade edildi. Ayrıca, Kiryat Şmona, Margaliot ve Miskav Aam yerleşim yerlerine füzelerle düzenlenen saldırılarda toplu halde bulunan askerlerin hedef alındığı bilgisi yer aldı.