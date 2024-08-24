Hizbullah, İsrail Askeri Bölgelerini Vurdu

Hizbullah, İsrail'e Hava Saldırısı Düzenledi

Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösteren Hizbullah, iki kamikaze insansız hava aracı (İHA) kullanarak, ülkenin sınırındaki İsrail askeri bölgelerini hedef aldı. Bu saldırılar, özellikle Hermon ve Er-Rahib askeri alanlarına yönlendirildi.

Açıklama ve Hedefleme Detayları

Hizbullah Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu askeri bölgelerdeki İsrail askerlerini hedef aldıklarını ve doğrudan vurduklarını duyurdu. Bu saldırının, bölgedeki gerilimlerin artmasına yol açabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, İsrail ordusu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.