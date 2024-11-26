Hizbullah, İsrail Askeri Mevzilerine Füzelerle Saldırdı

Hizbullah'tan Hasar Verici Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti ile birlikte, dört farklı askeri birliğini ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri kamplarını hedef aldığını duyurdu.

Hedef Alınan Askeri Tesisler

Yapılan açıklamalara göre, Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait El-Furan Kampı füzelerle vurulmuş durumda. Ayrıca, Nehariye bölgesinin güneyinde Shavei Zion yerleşiminde bulunan piyade kuvvetlerine ait bir eğitim kampı ve Kiryat Şmona yerleşimindeki sayısız füzeyle hedef alındığı bildiriliyor.

Önemli Üsler Hedefte

Golan Tepeleri'ndeki başka bir üssün, Raviye Üssü'nün de çok sayıda füzeyle vurulduğu belirtiliyor. Bu üste, İsrail ordusu'nun 188. Tugayı'na bağlı 71. Zırhlı Taburunun bulunduğu, ayrıca tanklar için mühimmat depolarının mevcut olduğu ifade edildi.

Kamikaze İHA Saldırıları

Açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki Hermon Tugayı'na bağlı iki karargaha kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Diğer Hedefler

Son olarak, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesi ile İsrail'in kuzeyindeki Şumira, Avivim ve El-Menara yerleşimlerinde bulunan dördüncü birliğin de çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.