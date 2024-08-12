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Hizbullah, İsrail Askeri Üssüne Füzeli Saldırı Düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusuna ait kışlaya 30 katyuşa füzesiyle saldırdı, İsrail ise can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 03:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 03:14
Hizbullah, İsrail Askeri Üssüne Füzeli Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan Füzeli Saldırı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun kuzeydeki askeri üslerine 30 katyuşa füzesiyle bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı, Hizbullah’ın resmi Telegram hesabı üzerinden açıklandı.

Misilleme Aksiyonu

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak bu eylemin gerçekleştirildiği ifade edildi. Özellikle, İsrail ordusuna ait öne çıkan Gatun kışlasındaki 146. Tugay hedef alındı ve "onlarca katyuşa füzesiyle tam isabet vurulduğu" ifadesi vurgulandı.

İsrail'in Cevabı

Öte yandan, İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan'ın güneyinden yapıldığını ve Kabri bölgesine yönelik 30 katyuşa füzesinin fırlatıldığını aktardı. Ancak, yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtildi.

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