Hizbullah, İsrail Askerlerine Saldırılar Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail Ordusuna Saldırılar

Hizbullah, yapmış olduğu açıklamada, düzenledikleri son saldırılarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Bu saldırılar, Lübnan sınırına yakın Melkiye bölgesinde gerçekleştirildi.

Israil Tanklarına Hedefli Saldırılar

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bilgiye göre, Hizbullah unsurları, Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak alevler içerisinde bıraktı. Açıklamada, tankın içindeki askerlerden bazıları hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı. Lakin, ölü ve yaralı sayısına dair net bir rakam verilmedi.

Kriyot ve Kiryat Şimona Mevzilerine Saldırılar

Ayrıca, Hayfa yakınlarındaki Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampalarına ve topçu mevzilerine de saldırı yapıldığı kaydedildi.

Marun er-Ras'ta Askere Yönelik Saldırılar

Lübnan'ın güneyinde yer alan Marun er-Ras kasabasında İsrail ordusuna ait bir askeri güç hedef alındı. Bu saldırıda da bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail’in Hava Saldırıları ve Sivil Kaybı

Hizbullah, İsrail’in Kefr Şuba Tepeleri ve kuzeydeki Karmiel ile Sasa bölgelerine yönelik de saldırılar düzenlendiğini duyurdu. 8 Ekim 2023’ten bu yana çatışmalarda, Lübnan makamlarına göre, 1411 sivil hayatını kaybetti.

İç Göç ve Mülteciler

İsrail’in bombardımanları nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce insan yerlerinden oldu. Güney Lübnan’dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç edenlerin yanı sıra, Suriye’ye de on binlerce kişinin geçtiği belirtiliyor.