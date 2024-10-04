DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.119.321,64 0,85%

Hizbullah, İsrail Askerlerine Saldırılar Düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik saldırılar gerçekleştirdi, ölü ve yaralı askerlerin olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:53
Hizbullah, İsrail Askerlerine Saldırılar Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail Ordusuna Saldırılar

Hizbullah, yapmış olduğu açıklamada, düzenledikleri son saldırılarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu duyurdu. Bu saldırılar, Lübnan sınırına yakın Melkiye bölgesinde gerçekleştirildi.

Israil Tanklarına Hedefli Saldırılar

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bilgiye göre, Hizbullah unsurları, Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak alevler içerisinde bıraktı. Açıklamada, tankın içindeki askerlerden bazıları hayatını kaybetti, bazıları ise yaralandı. Lakin, ölü ve yaralı sayısına dair net bir rakam verilmedi.

Kriyot ve Kiryat Şimona Mevzilerine Saldırılar

Ayrıca, Hayfa yakınlarındaki Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampalarına ve topçu mevzilerine de saldırı yapıldığı kaydedildi.

Marun er-Ras'ta Askere Yönelik Saldırılar

Lübnan'ın güneyinde yer alan Marun er-Ras kasabasında İsrail ordusuna ait bir askeri güç hedef alındı. Bu saldırıda da bazı İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail’in Hava Saldırıları ve Sivil Kaybı

Hizbullah, İsrail’in Kefr Şuba Tepeleri ve kuzeydeki Karmiel ile Sasa bölgelerine yönelik de saldırılar düzenlendiğini duyurdu. 8 Ekim 2023’ten bu yana çatışmalarda, Lübnan makamlarına göre, 1411 sivil hayatını kaybetti.

İç Göç ve Mülteciler

İsrail’in bombardımanları nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce insan yerlerinden oldu. Güney Lübnan’dan başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç edenlerin yanı sıra, Suriye’ye de on binlerce kişinin geçtiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!