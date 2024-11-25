Hizbullah, İsrail Birliklerini Hedef Aldığını Duyurdu

Hizbullah'tan Kritik Açıklama

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail birliklerini; ayrıca İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkiler ve Nehariye yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, gün içinde hedef alınan İsrail ordusuna ait birimlerin sayısının 14'e çıktığı belirtildi.

Golan Tepeleri'nde Hedef Alımlar

Hizbullah'ın yaptığı açıklamalara göre, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Raviye Üssü çok sayıda füzeyle hedef alındı. Bu üste, İsrail ordusunun 188. Tugayı'na bağlı 71. Zırhlı Taburunun bulunması ve tanklar için mühimmat depolarının yer aldığı kaydedildi.

Yine Golan Tepeleri'nde, El-Furan Kampı füzelerle vurulurken, bu kampın Suriye yönünde hazırlıkların artırılması için kurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Kuzeyindeki Hedefler

Hizbullah, İsrail ordusunun özel kuvvet birimlerinden Golani Tugayı'nın merkezi olan ve Akka kentinin kuzeyinde yer alan Şeraga Üssü'nün de çok sayıda füzeyle vurulduğunu bildirdi. İsrail'in kuzeyinde Malikiye, Şumira, Avivim ve Meron yerleşimlerinde de toplam beş İsrail birliğinin füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan'ın Güneyindeki Gelişmeler

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesi ile Deyr Mimas yakınlarında 3 İsrail birliği füzelerle vuruldu. Ayrıca, İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Lübnan’ın güneyinde Beyyada kasabasından çekilirken bir eve sığındığı ve bu birliğin de hedef alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, Şema beldesinde güdümlü füzeyle bir İsrail Merkava tankının vurulduğu ve bu olayda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.