Hizbullah, İsrail'e 9 Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail'e Yanıt

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik 9 ayrı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu saldırılarda İsrail güçleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Ölü Sayısı Artıyor

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yayımlanan bilgilerde, saldırıların doğrudan hedefleri vurarak etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, yapılan bir taziye mesajında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah mensubu Abbas Hadr Hamade'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalar sonucunda Hizbullah üyeleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 440'a ulaştı.

Lübnan'da Yaralılar Var

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in En-Nabatiyye ilçesine bağlı Kefr Rumman bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise durumunun stabil olduğu bildirildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

Öte yandan, İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'dan Safed kentine 20 roket fırlatıldığını ve bu roketlerden birinin Birya kentine isabet etmesi sonucu yangın çıktığını duyurdu.

Sonuç olarak, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından, Hizbullah dahil Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında 'Mavi Hat' üzerinden süren çatışmalar duraklamadan devam ediyor.