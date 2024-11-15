Hizbullah, İsrail'e Ait Hermes 450 İHA'yı Düşürdü

Hizbullah, İsrail İHA'sını Düşürdüğünü Açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) başarıyla düşürüldüğünü bildirdi. Örgüt, açıklamasında, İsrail'in kuzey bölgesinde ve Lübnan'ın güneyinde bulunan 9 askeri noktanın hedef alındığını vurguladı.

Lübnan Hava Sahasındaki Gelişmeler

Lübnan hava sahasında düşürülen İHA'nın İsrail'e ait olduğu kaydedildi. Daha önceki açıklamalarda da, Hizbullah, İsrail ordusuna ait diğer Hermes 450 tipi İHA'ların düşürüldüğünü ve İsrail'in kuzeyindeki birçok yere saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

Sağlık Durumu ve Yaralılar

Hizbullah'ın açıklamaları devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 3 bin 386 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 878 kadın ve çocuk, ayrıca 192 sağlık çalışanı olduğu bilgisi aktarılmakta. Yaralı sayısının ise 14 bin 417 olduğu bildirilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.