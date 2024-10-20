Hizbullah, İsrail'e Füzelerle Saldırılarda Bulundu

Hizbullah, İsrail Askeri Hedeflerine Saldırdı

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri birliklere ve Hayfa'daki bir askeri üssüne yönelik füze ve top atışları yapıldığını duyurdu. Hizbullah’ın Telegram hesabında yer alan açıklamada, Lübnan sınırına yakın bölgelerde toplam 21 füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Topçu Ateşi ve Hedefler

Hizbullah, Kefer Kila kasabasındaki İsrail askerlerine topçu ateşiyle saldırı düzenlerken, Hayfa'nın doğusundaki Naşir bölgesine, Hayfa’nın kuzeyindeki Kiryot, Safed ve Rosh Pina yerleşim birimlerine füze atışları gerçekleştirdi. Ayrıca, Zar'it yerleşiminde bir Merkava tankının hedef alındığı ve mürettebatına kayıplar verdirildiği ifade edildi.

İHA Saldırısı ve Netanyahu'ya Mesaj

Bugün, Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kenti içinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna isabet etti. Başbakanlık Ofisi, bu saldırının gerçekleştiğini onaylarken, Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Seyir

Hizbullah, 23 Eylül'den itibaren artan İsrail saldırılarına karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu. Açıklamada, "Düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu artıracağız," ifadelerine yer verildi. İsrail'in Lübnan üzerinde gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında, 55 askerinin öldüğü ve 500'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Verileri

8 Ekim 2023'ten itibaren, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam 2 bin 448 kişi yaşamını yitirdi. Bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer almaktadır. Ayrıca, 11 bin 472 kişinin de yaralandığı belirtilmektedir.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarına devam ederken, İsrail ordusu da 23 Eylül’den bu yana bir dizi hava saldırısı düzenlemektedir. Ülkede, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği ve 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiği tahmin edilmektedir.