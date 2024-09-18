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Hizbullah, İsrail'e Saldırdı: İlk Kez Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere saldırı gerçekleştirdi. İsrail ordusu ise karşı saldırıda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:40
Hizbullah, İsrail'e Saldırdı: İlk Kez Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'e İlk Saldırısını Gerçekleştirdi

Hizbullah, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, ilk kez İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, bu saldırıda İsrail'in kuzeyinde yer alan dört askeri hedefin vurulduğu bildirilmiştir.

Misilleme Stratejisi

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki belirli bölgeleri bombalamasına misilleme olarak, birçok roket ve topçu atışı ile İsrail askerlerinin bulunduğu mevzileri hedef aldığını ifade etti. Söz konusu olaylar, Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamalarıyla ilişkilendirilmekte ve bu saldırıların, İsrail'e yönelik olarak gerçekleştirilen ilk eylem olma özelliği taşımaktadır.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’a ait hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Ordunun açıklamalarında, İsrail'in savaş uçaklarının, Füze rampaları, bina ve altyapı gibi hedefleri bombaladığı kaydedildi. Ayrıca, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim yerine toplamda 25 roketin atıldığı ve bu saldırılarda herhangi bir kaybın yaşanmadığı bilgisi verildi.

Yangın Çıkışları ve Zararlara Dair Bilgiler

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Kiryat Şmona yerleşim biriminde, Hizbullah tarafından atılan roketler sebebiyle birkaç noktada yangınlar meydana gelmiştir. Bu durum, gerginliğin tırmandığı bir dönem içerisinde bu olayların ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

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