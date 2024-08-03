Hizbullah İsrail'e Verilecek Cevabı Genişletebilir

Hizbullah'tan Geniş Kapsamlı Cevap Beklentisi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nden bir yetkili, Hizbullah'ın, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut’ta gerçekleştirdiği hava saldırısına karşı etkili bir yanıt vermesi bekleniyor.

Askeri Hedeflerin Ötesine Geçilebilir

BM temsilcisi, Hizbullah’ın karşılık verirken "daha geniş ve derin hedefler" seçmeye başlayabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, yalnızca askeri unsurlar ve hedeflerle kısıtlı kalınmayacağına dikkat çekildi.

İsrail'in Hava Saldırısı Üzerine Değerlendirme

Yetkili, Hizbullah ile rejim arasında daha önce var olan "yazılı olmayan anlayışın" elden gidebileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Beyrut’ta gerçekleştirilen saldırının bu durumu etkileyebileceği belirtildi.

İçsel Hedeflerin De Göz Önünde Bulundurulması Olabilir

Söz konusu açıklamada, Hizbullah’ın mevcut hedeflerinin İsrail sınırları içerisine yönelmesinin de mümkün olabileceği vurgulandı. Bu durumu öngören sözcü, tepkilerin kapsamının genişleyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Öte yandan, Hizbullah’ın üst düzey bir komutanı olan Fuad Şükür, bu saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti.