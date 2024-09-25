Hizbullah, İsrail ile Çatışmada Dört Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Lübnan'da Çatışmalar Sürüyor

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yapılan çatışmalar sonucunda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu. Bu çatışmaların 8 Ekim'den bu yana devam ettiği ve Hizbullah'a ait toplam can kaybının 510'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada Belirtilen İsimler

Yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitiren üyelerin isimleri şu şekilde sıralandı: Hasan Hamud, Abbas İbrahim Şerefeddin, Ahmed Avali ve Muhammed Hüseyin Ali er-Rabah.

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusunun, 23 Eylül tarihinden bu yana başta güney Lübnan olmak üzere çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği biliniyor. Çatışmaların şiddeti artmaya devam ederken, iki taraf arasındaki gerilim de yükselmektedir.