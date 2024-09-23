Hizbullah, İsrail ile Çatışmada İki Mensubunu Kaybetti

İsrail ile Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Devam Ediyor

Son gelişmeler ışığında, Hizbullah örgütü, Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen çatışmalarda iki mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüte ait yapılan yazılı açıklamada, Mahmud Hüseyin Saad ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmaların Bilançosu: 505 Kayıp

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süregelen çatışmalarda, Hizbullah mensubu ölümlerinin sayısı 505'e ulaştı. Taraflar arasındaki çatışmaların her geçen gün daha da alevlenmesi, bölgedeki gerginliği artırmaktadır.

Beyrut'taki Hava Saldırısı

Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun 20 Eylül 2023'te Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 45 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil dahil olmak üzere 15 mensubun öldüğünü bildirmişti.

Lübnan'daki Gergin Atmosfer

17-18 Eylül tarihlerinde yaşanan başka bir çatışmanın ardından, Beyrut'taki saldırıda toplamda 84 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında artan bir şiddet olaylarına ev sahipliği yapmaktadır.