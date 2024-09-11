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Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Mensubunun Daha Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Hizbullah, İsrail ile süren çatışmalarda 437 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:36
Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Mensubunun Daha Hayatını Kaybettiğini Duyurdu

Hizbullah'tan Acı Kayıp

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile süren çatışmalarda bir mensubunun daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalar sonucunda ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 437'ye yükseldi.

Son Kaybın Detayları

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2003 doğumlu Ali Hasan Abd Ali (Malik) adlı bireyin, Aytit beldesinde sürdürülen çatışmalarda yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bu kayıp, Hizbullah saflarında giderek artan ölümleri gözler önüne seriyor.

Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden bu çatışmalar, iki taraf arasındaki gerilimi artırmakta ve bölgedeki insani durumu olumsuz etkilemektedir. İlgili yetkililerden gelen açıklamalarla, çatışmaların ne zaman duracağı konusunda hala belirsizlikler sürmekte.

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