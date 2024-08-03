Hizbullah, İsrail İle Olan Çatışmalarda Bir Üyesinin Öldüğünü Duyurdu

Hizbullah'tan Kayıp Açıklaması

Hizbullah Hareketi, yaptığı resmi açıklamada bir üyesinin, İsrail ordusunun Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölen Üye Hakkında Detaylar

Hizbullah, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Nezih Abd Ali adındaki üyesinin öldüğünü doğruladı. Abd Ali'nin güney Lübnan'da doğduğu vurgulandı.

İsrail'e Yönelik Saldırılar

Öte yandan, hareket, İsrail'in sınırındaki yasa dışı yerleşim birimleri Avivim ve Mitat ile Asi askeri üssüne hedefli saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılarda güdümlü füzeler ve topçu atışları kullanıldığı ifade edildi.

Çatışmalarda Yaşanan Kayıplar

8 Ekim 2023'ten bu yana, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında gerçekleşen çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısının 389 olduğu bildirildi.