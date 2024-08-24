Hizbullah, İsrail ile Yaşanan Çatışmalarda Bir Savaşçısını Daha Kaybetti

Hizbullah'tan Yeni Can Kaybı Açıklaması

Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

İbrahim Hasan Fadıl'ın Ölümü

Hizbullah, resmi iletişim kanalı olan Telegram üzerinden yayınladığı duyuruda, hayatını kaybeden kişinin Tulin kasabasından İbrahim Hasan Fadıl olduğunu açıkladı.

Çatışmaların Ciddi Boyutu

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda Hizbullah mensuplarının yaşamını yitiren sayısı 429 olarak güncellendi.

Olaylar, bölgede tırmanan gerilimin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.