Hizbullah, İsrail'in Beyrut Hava Saldırısına Yanıt Verdi

Hizbullah'ın Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırısının ardından, Hizbullah’ın yeni saldırılar düzenlediği bildirildi.

Çatışmalarda Can Kaybı

İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 Hizbullah üyesinin öldüğü açıklandı. Hizbullah, bu saldırıların ardından örgüt adına bir yazılı açıklama yaparak, İsrail ordusunun Meron'daki askeri istihbarat üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldıklarını belirtti.

Dayanışma ve Karşı Saldırılar

Hizbullah ayrıca, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık olarak sınır noktalarındaki hedeflere de saldırı düzenledi.

İsrail'in Cevapları ve Uluslararası Tepkiler

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Beyrut’a yapılan hava saldırısının ardından 20 kadar füzenin Lübnan'dan İsrail'e fırlatıldığı belirtildi. 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregelen çatışmalar, uluslararası toplumda endişe yaratıyor ve bölgesel savaş riskine karşı uyarılarda bulunuluyor.

Son Gelişmeler ve İnsani Durum

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında ilk verilere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail'in Gazze'deki eylemleri sonucunda çok sayıda Filistinlinin ölmesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanması, durumu daha da karmaşık bir hale getiriyor.