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Hizbullah, İsrail'in Çekilme Süresinin Uzatılmasına Destek Verdi

Hizbullah, Lübnan hükümetinin İsrail'in çekilme süresini uzatmasına uyacağını açıkladı. Başbakan Mikati'nin kararı olumlu karşılandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:30
Hizbullah, İsrail'in Çekilme Süresinin Uzatılmasına Destek Verdi

Hizbullah'dan Çekilme Süresine Destek

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için öngörülen sürenin 18 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karara Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, açık bir şekilde destek vereceklerini belirtti.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Kasım, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde yayınladığı video mesajında, İsrail'in güneyden çekilmesinin süresinin 18 Şubat tarihine kadar uzatılmasının önemine değindi. Ayrıca, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürdüğünü ifade etti.

“Anlaşmanın ihlali, Lübnan'ın ordu, halk ve direniş üçlüsüne duyduğu ihtiyacı daha da belirgin hale getiriyor” diyen Kasım, devletin sınırlarını koruma ve İsrail'i bölgelerden kovma kararını verdiğini belirtti.

Çekilme Süreci ve Anlaşmanın Detayları

Lübnan hükümetinin 18 Şubat'a kadar olan uzatma kararı, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesine dahil ediliyor. Anlaşma gereği, Lübnan ordusunun, 26 Ocak tarihine kadar İsrail'in güneydeki işgaline son vermesi bekleniyordu.

Ancak bu süre zarfında, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi çeşitli eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürmüştü. 24 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden çekilme süresi 60 günden fazlasına yayılmış ve bu durum anlaşmaya da yansıdığı belirtilmişti.

Son olarak ABD’den yapılan resmi açıklamada; Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının 18 Şubat tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

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