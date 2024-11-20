Hizbullah, İsrail'in Golani Tugayı'na Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun Golani Tugayı'na yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 6 İsrail askerinin hayatını kaybettiği ve 4 askerin yaralandığı iddiaları gündeme geldi.

Hizbullah'tan Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların artırıldığı vurgulandı. Ayrıca, Hizbullah'ın füze stokunun azaldığına dair iddialara yanıt olarak, İsrail'in Hayfa şehrine saldırılar gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın Detayları

Hizbullah açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun, Marun er-Ras ve Aynata üçgeninde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü belirtildi. İsrail ordusuna bağlı 36. Tümen'in 51. Tabur Golani Tugayı'ndan bir kuvvetin ilgili bölgelere sızdığı tespit edilmişti.

Açıklamada, bölgedeki güçlerin keşif yaparken, Hizbullah unsurlarınca pusuya düşürüldüğü aktarıldı. Çatışmaların ardından yaşamını yitiren askerlerden birinin subay olduğu ifade edildi.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

Henüz İsrail ordusundan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte, İsrail ordusu 799 askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu ölümlerin 376'sının karadan işgal sürecinde gerçekleştiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.