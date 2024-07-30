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Hizbullah, İsrail'in Kfar Yuval Üssü'ne Roketli Saldırı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in askeri amacını hedef alarak Kfar Yuval üssüne katyuşa roketi ve insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:55
Hizbullah, İsrail'in Kfar Yuval Üssü'ne Roketli Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail'e Cevap Niteliğinde Saldırılar

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan sınır hattındaki askeri üslerine çeşitli silahlarla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına karşı misilleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Sahel Taburu'na bağlı Beyt Hilal karargahına katyuşa roketi ile hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Beyt Hilal Karargahına Hava Saldırısı

Hizbullah tarafından yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki askeri karargaha bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği ve bu saldırıda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, sınırda yer alan Cel el-Alem Askeri Üssü'ne topçu atışlarıyla da saldırı yapıldığı bildirildi.

İsrail'in Karşılık Verdiği İddiası

Lübanon resmi ajansı NNA, İsrail askerlerinin Lübnan’ın Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurduğunu aktardı.

Bu olaylar, bölgedeki gerginliği artırırken, her iki taraf arasında süregelen çatışmaların devam ettiğine işaret ediyor.

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