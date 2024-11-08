Hizbullah, İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Üsleri Hedef Aldığını Açıkladı

Hizbullah'tan Açıklama

Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan iki askeri üssü hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırının Hayfa kenti çevresindeki önemli askeri noktaları kapsadığı ifade edildi.

Hedefler

Hizbullah, Hayfa'nın kuzey sahilinde stratejik bir konuma sahip olan Stella Maris Deniz Üssü ve Hayfa'nın güneydoğusundaki Ramat David Askeri Hava Üssü'nün hedef alındığını belirtti. Bu üslerin, bölgenin güvenliği açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

Füzeler Hakkında Bilgi Yok

Yapılan açıklamada, Hizbullah'ın kullandığı füzelerin türü hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bu durum, düzenlenen saldırının ne derece etkili olduğuna dair soru işaretleri oluşturuyor.

Hizbullah, bu tür açıklamalarıyla dikkat çekerken, bölgedeki gerilim de artmış durumda. Tarafların yaşadığı gerginlikler ve saldırılar, uluslararası alanda da önemli yankılar buluyor.