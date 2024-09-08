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Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Saldırdı

Hizbullah, Israil'in Yukarı Celile bölgesinde roket saldırıları düzenledi. Olayın sebepleri tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:26
Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Saldırdı

Hizbullah'tan Saldırı Duyurusu

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzey bölgelerindeki Yukarı Celile alanında saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu saldırıların, Telegram üzerinden paylaşılarak duyurulduğu belirtildi.

Hedef Alınan Bölgeler

Hizbullah, Kiryat Şmona ve Şamir yerleşimlerinin Felak ve Katyuşa roketleriyle vurulduğunu kaydetti. Bu saldırının, daha önce Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen İsrail saldırılarına karşı bir yanıt olduğu ifade edildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu ise, 30 roket atışının Lübnan'ın güneyinden gerçekleştiğini ve özellikle Yukarı Celile bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Açıklamada, hava savunma sisteminin bu roketlerden bazılarını imha ettiği, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Can Kaybı Yok, Ama Zarar Var

Yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu ayrıca, Hizbullah'ın etkin olduğu bölgelerde de saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılara, Aytaron, Marun er-Ras ve Yarun bölgeleri de dahil oldu. Bir gün önce, Farun kasabasındaki bir saldırıda üç sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivil Savunma Ekiplerine Saldırı

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezinden gelen açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerine düzenlediği saldırılar sırasında, bu ekiplerin yangın söndürme çalışmaları için bölgeye gittiği bildirildi.

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