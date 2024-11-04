Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Saldırı Düzenledi

Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı Açıklaması

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üssü ve Filistinlilerden alınan topraklar üzerindeki 14 yerleşim birimini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamalar ve Hedefler

Grup, Telegram hesabından yapılan açıklamada, düzenlenen saldırılara dair önemli bilgiler paylaştı. İlk kez bombalanan Hayfa Teknik Üssü, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı teknisyenlerin eğitim gördüğü bir merkez olarak dikkat çekiyor.

Saldırıların Detayları

Ayrıca, Hayfa'nın güneyinde yer alan Eliakin Üssü'ne yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtiliyor. Netanya'nın doğusunda bulunan Merkez Bölge Komutanlığına bağlı Beit Lid Askeri Üssü ile Hayfa yakınlarındaki Zevulun Askeri Üssü de füzelerle hedef alındı.

Ölü ve Yaralılar

Yapılan saldırılarda, ölen ve yaralanan askerlerin olduğu, ayrıca gaspedilen topraklar üzerinde inşa edilmiş 14 yerleşim birimine yönelik de saldırılar düzenlendiği ifade edildi.