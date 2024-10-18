Hizbullah, İsrail'in Kuzeyini Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in Askerlerine Füzeli Saldırı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerinde yer alan yerleşim yerlerinde toplu olarak bulunan İsrail askerlerini hedef alarak füzelerle saldırdığını açıkladı. Bu saldırıların, aralarında Avivim, Shtula ve Kafr Giladi yerleşimlerinin de bulunduğu bölgelere yapıldığı bildirildi.

Füzelerle Doğrudan Vuruş

Hizbullah, sosyal medya platformu Telegram aracılığıyla yaptığı duyuruda, hedef alınan askerlerin doğrudan vurularak isabet aldığını belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Kaybının Boyutu

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney şehirlerine ve Bekaa, Baalbek bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu süreçte toplamda 2 bin 412 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer almakta.

Yaralılar ve Yerinden Edilenler

Öte yandan, 11 bin 267 kişi de yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail tarafı, genellikle ordu üslerini hedef alan bu füzeli saldırılarda büyük bir hasar bildirmedi.

Göç Dalgalanması

İsrail bombardımanı sebebiyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.