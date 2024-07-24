Hizbullah, İsrail'in Ramat David Üssüne Ait İHA Görüntülerini Yayınladı

Hizbullah'ın İHA Görüntüleri Ortaya Çıktı

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Ramat David askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) tarafından çekilen görüntülerini paylaştı. Bu yayın, Lübnan sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta gerçekleştirildi.

Görüntüler Hakkında Detaylar

Hizbullah’ın Telegram kanalında yayınladığı yaklaşık 9 dakikalık video, 23 Temmuz 2023 tarihinde çekildiği bilgisiyle dikkat çekti. Videoda, İsrail ordusuna ait çeşitli askeri tesisler, kargo uçakları, kalkış pistleri, radar sistemleri ile erken uyarı hava savunma noktaları açık bir şekilde yer aldı.

Daha önce de Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları ve Hayfa Limanı'ndaki askeri gemilere ait görüntüler paylaşmıştı. Bu tür yayınlar, iki taraf arasındaki gerilimi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Gerginlik Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yanı sıra, kuzey sınırında da Hizbullah ile çatışmalar yaşıyor. Ayrıca, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak adlandırılan sınır bölgesinde askeri gerilim yüksek seviyede devam ediyor.