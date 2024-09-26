Hizbullah, İsrail'in Savaş Uçaklarını Lübnan Hava Sahasından Çıkardı

Hizbullah: İsrail'e Ait Savaş Uçakları Lübnan Hava Sahasını Terk Etti

Hizbullah, yaptığı açıklamalarla 2 İsrail savaş uçağını Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığını duyurdu. Örgütten gelen bilgilere göre, uçaklar deniz yönünden Lübnan'ın güneyindeki Adlun kasabasına doğru hareket ederken geri püskürtüldü.

Askeri Hedeflere Saldırılar Düzenlendi

Ayrıca, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Dadu Üssü ve Kuzey Kolordusu karargahı gibi lokasyonların füzelerle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

8 Ekim 2023 itibarıyla, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'den bu yana gerçekleşen hava saldırıları sonucunda 679 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bombardımanlar, ülke içinde ciddi bir yer değişimine yol açarak yaklaşık 150 bin kişiyi evlerinden etti.

Göç Dalgalanması

Son olarak, Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgalarının sürdüğü, ayrıca bazı bireylerin Suriye'ye kaçtığı bilgisi de verildi.