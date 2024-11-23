Hizbullah, İsrail'in Sızma Girişimini Püskürttüğünü Açıkladı

Hizbullah, İsrail'in Sızma Girişimini Püskürttü

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Mimas beldesinden ülkeye sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttüğünü duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail birliklerinin Deyr Mimas'tan Lübnan'a geçiş yapma çabasının belirlenmesinin ardından, yakın mesafeden çatışmalara girildiği ve söz konusu birliğin füzelerle hedef alındığı belirtildi. Yaşanan çatışmalarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların meydana geldiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları

İsrail, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ederken, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlattı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurdu. Başkent Beyrut dahil olmak üzere Dahiye bölgesine sık sık hava saldırıları gerçekleştirilmektedir.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Bu ölülerin 905'i kadın ve çocuklardan oluşmakta olup, 214'ü sağlık çalışanı. Ayrıca, 15 bin 355 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası devam etmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla insan yerinden edildi. Lübnan hükümeti, yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.