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Hizbullah: İsrail, Lübnan'a Yasaklı Misket Bombalarıyla Saldırıyor

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yasaklı misket bombaları kullandığını iddia ederek, uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:37
Hizbullah: İsrail, Lübnan'a Yasaklı Misket Bombalarıyla Saldırıyor

Hizbullah'tan Şok İddia

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye, uluslararası alanda yasaklı misket bombalarıyla saldırdığını ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi vurduğuna dikkat çekilerek, "İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına karşı işlediği suçlar listesine yeni bir vahşilik eklendi" denildi.

İddialar ve Saldırıların Artışı

Açıklamada İsrail'in hastaneler ve ambulanslar dahil birçok sivil hedefi vurduğuna da vurgu yapıldı. Ayrıca, ABD'nin siyasi ve askeri desteği olmadan İsrail'in bu tür saldırılara cesaret edemeyeceği savunuldu. İsrail cephesinden şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamanın gelmediği belirtildi.

Ölü Sayısı ve Yaralanmalar

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 2,255 kişi hayatını kaybetti; bunlardan 104'ü çocuk, 194'ü kadın. Ayrıca, 10,524 kişi yaralandı.

Göç ve Zorunlu İçi Kanlar

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Başkent Beyrut ve çevresine doğru göç dalgası sürerken, Lüban hükümeti yerinden edilenlerden 430 binden fazlasının komşu Suriye'ye göç ettiği bilgisini paylaştı.

Sonuç olarak, Hizbullah ile İsrail arasında süregelen çatışmalar, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

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