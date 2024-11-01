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Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı

Hizbullah, 30 Eylül'den bu yana 95 İsrail askerinin öldüğünü ve 900'den fazla yaralı bulunduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:07
Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, İsrail ordusunun 30 Eylül'de Lübnan'a yönelik başlattığı kara saldırıları sonrasında önemli kayıplar verdiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu tarihten itibaren 95'ten fazla İsrail askeri hayatını kaybetti ve 900'den fazla asker yaralanarak tedavi altına alındı.

Askeri Araçlar Hedef Alındı

Hizbullah Operasyon Odası'nın yayımladığı duyuruda, İsrail ordusuna ait askeri araçlara yönelik etkili saldırılara da yer verildi. Açıklamada, "42 Merkava tankı, 4 askeri buldozer, 2 Hummer aracı, bir zırhlı araç ve bir askeri nakil aracı imha edildi. Ayrıca 3 Hermes 450 modeli insansız hava aracı ve 2 Hermes 900 İHA'sı da düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Çağrıları ve Stratejisi

Bunun yanı sıra Hizbullah, İsrail'in askeri üslerine karşı 655 füze saldırısı düzenlediğini ve operasyonlarının, cephe hattındaki ikmal hatlarının kesilerek hedeflere silah sağlamaya yönelik olduğunu belirtti. İsrail askerlerinin, Hizbullah'ın hedefi olma korkusuyla gece saatlerinde sınır köylerine girmek zorunda kaldığı, bu durumun da sivil alanlara zarar verdiği aktarılıyor.

Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 itibarıyla sazlar arasında kontrollü çatışmalara devam ettiği ve 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. 30 Eylül itibarıyla ise, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısına yönelik kara operasyonları başlattığını duyurmuştu.

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