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Hizbullah, İsrail Saldırılarında 2 Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Hizbullah, İsrail'in saldırıları sonucu 2 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam kayıp sayısı 386'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:22
Hizbullah, İsrail Saldırılarında 2 Üyesinin Ölümünü Duyurdu

Hizbullah'ın Son Kayıpları

Hizbullah, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 2 mensubunun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Böylece, bu süre zarfında ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 386'ya yükselmiş oldu.

Resmi Açıklama

Hizbullah Hareketi, Telegram hesabından yaptığı duyuruda, hayatını kaybeden üyelerinin isimlerini paylaştı. Açıklamada, Abbas Muhammed Selami ve Abbas Hicazi olarak bilinen iki üyenin savaşta hayatlarını kaybettikleri ifade edildi.

İsrail Ordusunun Stratejileri

Diğer yandan, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın Meysel Cebel ve Merkaba bölgelerindeki çeşitli noktalara topçu atışları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sırasında, Meysel Cebel'e fırlatılan fosfor bombası nedeniyle bir çöp toplama alanında yangın çıktığı bildirildi.

Çatışmaların Devamı

Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların Ivanları, yerel halk üzerinde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. İsrail ordusunun hava saldırıları ve topçu atışları, bölgedeki yaşamı zorlaştırırken, Hizbullah'ın da kayıpları artıyor.

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