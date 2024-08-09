Hizbullah, İsrail Saldırılarında İki Mensubunu Kaybetti

Hizbullah'ın Kayıpları Artıyor
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında iki mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ölen Üyelerin İsimleri
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı duyuruda, Mehdi Mahmud Kasibani ve Hadi Cihad Dib isimli iki üyesinin İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğü bilgisini paylaştı.
İsrail Ordusunun Açıklaması
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesini hedef aldıklarını doğrulayarak, burada Hizbullah'ın askeri yapılanmasına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplam Kayıplar
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, Hizbullah mensuplarının toplam kaybı 404'e yükseldi.