Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hizbullah, İsrail Saldırılarında İki Mensubunu Kaybetti

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda iki mensubunu kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:04
Hizbullah, İsrail Saldırılarında İki Mensubunu Kaybetti

Hizbullah'ın Kayıpları Artıyor

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında iki mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen Üyelerin İsimleri

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı duyuruda, Mehdi Mahmud Kasibani ve Hadi Cihad Dib isimli iki üyesinin İsrail ordusunun hava saldırısında öldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesini hedef aldıklarını doğrulayarak, burada Hizbullah'ın askeri yapılanmasına yönelik bir saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplam Kayıplar

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, Hizbullah mensuplarının toplam kaybı 404'e yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek