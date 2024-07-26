Hizbullah, İsrail Saldırılarında İki Mensubunun Ölümünü Açıkladı

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölen Mensuplar

Hizbullah, resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, öldürülen mensupların adlarını belirtti. Açıklamada, Fazıl Semih Nureddin ve Abbas Hüseyin Hammud isimli üyelerin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ölü Sayısı Artıyor

8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'a ait ölü sayısının toplamda 380 kişiye yükseldiği kaydedildi.

İsrail Saldırıları

Hizbullah, İsrail'in sınır hattında bulunan Rahib, Zibdin ve Ramsa askeri üslerine yönelik kamikaze insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirildiğini также belirtirken, Avivim ve Ştula gibi yasa dışı yerleşim birimlerine de güdümlü füzelerle saldırı yapıldığını bildirdi.