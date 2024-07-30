Hizbullah, İsrail Saldırısında Bir Mensubunu Kaybetti

İsrail ile Çatışma İleri Sürüyor

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Durum

Lübnan'ın güneyinde gerçekleşen saldırılar sonucunda Hizbullah üyelerinin sayısı 387'ye ulaştı. Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Beyt Lif beldesindeki bir eve yapıldığını bildirdi. Hayatını Kaybeden Üye

Hizbullah, hayatını kaybeden üyenin 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik olduğunu duyurdu. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.