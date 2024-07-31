Hizbullah, İsrail Saldırısından Sonra Üst Düzey Komutanının Durumunu Açıklamadı

Hizbullah, Unsurun Hayatta Olup Olmadığını Belirlemekte Zorlanıyor

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanlarından birinin vurulduğunu henüz doğrulamadı. Saldırıda vurulan binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayın Detayları

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Şükür, geçtiğimiz gün Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen hava saldırısında hedef alındı. Bu saldırı sonucunda bazı siviller de hayatını kaybetti ya da yaralandı.

İsrail’in İddiaları

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği saldırıda Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü iddia ederek, Şükür’ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın sağ kolu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, onun 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz tarihli saldırının sorumlusu olduğu ifade edildi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Hizbullah, üst düzey komutanlarının yıkılan binanın enkazında bulunduğunu ve ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını devam ettiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı’na göre, saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 68 kişi de yaralandı.

Beyrut'taki Saldırının Etkileri

İsrail'in Huhreyk Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısının ardından, bölgedeki gerilim daha da arttı. Lübnan basını, Fuad Şükür'ün saldırının hedefinde olduğunu duyurdu. Bu gelişmeler, uluslararası alanda da dikkat çekiyor.