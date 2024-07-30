Hizbullah, İsrail Savaş Uçaklarına Karşılık Verdi

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın hava sahasına izinsiz giren İsrail ordusuna ait savaş uçaklarına karşı harekete geçtiğini duyurdu. Bu açıklama, örgütün resmi Telegram hesabında paylaşıldı.

İsrail'in Hava İhlali

Hizbullah, İsrail savaş uçaklarının özellikle Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal ederek ses duvarını aşarak sonik patlama yaptığını bildirdi. Açıklamada, bu durum karşısında hava savunma biriminin duruma müdahalede bulunduğu ifade edildi.

Savaş Uçaklarının Geri Dönüşü

Yapılan müdahale sonrasında İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ancak, Hizbullah'ın hangi tür savunma önlemleri uyguladığına dair detaylar paylaşılmadı.