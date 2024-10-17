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Hizbullah, İsrail Tanklarını Hedef Aldı: Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait iki tankı hedef aldı; kayıplar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:08
Hizbullah, İsrail Tanklarını Hedef Aldı: Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Hizbullah, İsrail Ordusuna Saldırdı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde, Sur ilçesindeki El-Labune tepesinde iki İsrail tankını hedef alarak önemli bir saldırıda bulundu. Yapılan açıklamada, bu operasyonda İsrail askerlerinin yaralandığı ve hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

Tanklar Güçlü Füzelerle Vuruldu

Hizbullah'ın yaptığı resmi açıklamaya göre, El-Labune tepesinde, İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi iki tank, güdümlü füzelerle hedef alındı. Açıklamada, tankların mürettebatı arasında ölen ve yaralananların bulunduğu belirtildi.

İsrail’e Yanıtlar ve Artan Gerginlik

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan Batı Celil bölgesine 30'dan fazla füze fırlatıldığını duyurdu. 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süregelen çatışmalarda İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan’ın güney bölgeleri ve Bekaa ile Baalbek üzerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son çatışmalar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 367'ye ulaştı. Ölüler arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor, toplamda 11 bin 88 kişi yaralandı.

Göç Dalgalanıyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Bununla birlikte, Lübnan hükümeti, İsrail bombardımanı nedeniyle 461 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini ifade etti.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası devam ediyor, bu durum bölgedeki insani kriz ve gerginliği artırıyor.

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