Hizbullah Komutanı İbrahim Akil’in Ölümü: Beyrut'taki Hava Saldırısının Detayları

İbrahim Akil'in Ölümü Açıklandı

Hizbullah Hareketi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yüksek profilli askeri komutanı İbrahim Akil’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Saldırısı ve Akil’in Rolü

Hizbullah, yaptığı açıklamada, İbrahim Akil'in, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hedef alındığını doğruladı. Dünyaca ünlü haber kaynakları, İsrail ordusunun bu saldırı sırasında Akil’i öldürdüğünü bildirmişti.

İbrahim Akil Kimdir?

Açıklamalara göre, İbrahim Akil veya tanınan adıyla 'Tahsin', Hizbullah’ın askeri kanadının en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef alınan Akil, Hizbullah’ın Cihat Konseyi’nin bir üyesidir ve bu yapı, hareketin en yüksek askeri organıdır.

Askeri Kariyeri ve Önemli Görevleri

Hizbullah’ın elit güçlerinden Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak görev yapmakta olan Akil, genellikle gizlilik içinde çalışmayı tercih eden bir liderdi. Akil, Hizbullah’ın İsrail karşısındaki birçok askeri operasyonun mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Uluslararası Dikkat ve Ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023’te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik 1983’te düzenlenen saldırının arkasında yer alan önemli kişilerden biri olduğunu öne sürdüğü Akil ile ilgili bilgi sağlayanlara 7 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

Hizbullah’ın askeri gücünü geliştiren, füze sistemleri ve askeri teçhizat üzerindeki denetimiyle dikkat çeken Akil, alınan askeri stratejilerde de önemli bir etki sahibi olarak biliniyor.