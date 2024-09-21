DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.154.007,06 -0,56%

Hizbullah Komutanı İbrahim Akil’in Ölümü: Beyrut'taki Hava Saldırısının Detayları

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey askeri lideri İbrahim Akil yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 01:19
Hizbullah Komutanı İbrahim Akil’in Ölümü: Beyrut'taki Hava Saldırısının Detayları

İbrahim Akil'in Ölümü Açıklandı

Hizbullah Hareketi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yüksek profilli askeri komutanı İbrahim Akil’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in Saldırısı ve Akil’in Rolü

Hizbullah, yaptığı açıklamada, İbrahim Akil'in, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hedef alındığını doğruladı. Dünyaca ünlü haber kaynakları, İsrail ordusunun bu saldırı sırasında Akil’i öldürdüğünü bildirmişti.

İbrahim Akil Kimdir?

Açıklamalara göre, İbrahim Akil veya tanınan adıyla 'Tahsin', Hizbullah’ın askeri kanadının en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef alınan Akil, Hizbullah’ın Cihat Konseyi’nin bir üyesidir ve bu yapı, hareketin en yüksek askeri organıdır.

Askeri Kariyeri ve Önemli Görevleri

Hizbullah’ın elit güçlerinden Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak görev yapmakta olan Akil, genellikle gizlilik içinde çalışmayı tercih eden bir liderdi. Akil, Hizbullah’ın İsrail karşısındaki birçok askeri operasyonun mimarlarından biri olarak tanınıyor.

Uluslararası Dikkat ve Ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2023’te, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği’ne yönelik 1983’te düzenlenen saldırının arkasında yer alan önemli kişilerden biri olduğunu öne sürdüğü Akil ile ilgili bilgi sağlayanlara 7 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.

Hizbullah’ın askeri gücünü geliştiren, füze sistemleri ve askeri teçhizat üzerindeki denetimiyle dikkat çeken Akil, alınan askeri stratejilerde de önemli bir etki sahibi olarak biliniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
3
Bursa'da Yabancı Uyruklulara Sahte Evrak Düzenleyen Üç Kişi Tutuklandı
4
21 Eylül 2024 Gündem Özeti
5
Hizbullah Çatışmalarda Bir Üyesini Kaybetti
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Akdeniz'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak