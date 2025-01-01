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Hizbullah Lideri Ateşkes Sorumluluğunu Lübnan Devletine Yükledi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkesin uygulanmasının Lübnan devleti ve destekleyen ülkelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:05
Hizbullah Lideri Ateşkes Sorumluluğunu Lübnan Devletine Yükledi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sorumluluğun Lübnan devleti ile bu ateşkesi destekleyen ülkelerde olduğunu ifade etti.

Yayımladığı video mesajında, ateşkesin ardından Lübnan’ın yeni bir döneme girdiğini belirten Kasım, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Kasım, "Ateşkes anlaşmasını uyguluyorsak, Hizbullah da silahları ve güçlerini Litani Nehri'nin güneyinden çekti. Bu anlaşmanın bir parçasıyız," dedi.

Kasım, ateşkesin takibi ve bunun uygulama sorumluluğunun doğrudan Lübnan devletiyle olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, ateşkesin uygulanmasının siyasi bir süreç olduğunu ifade etti.

Kasım, "İsrail, evlerin yıkılması da dahil olmak üzere yüzlerce hava ve kara saldırısı gerçekleştiriyor. Bu noktada sorumluluğu Lübnan devleti almalıdır," şeklinde konuştu.

İsrail'in saldırılarına atıfta bulunan Kasım, söz konusu saldırıların devlete ve uluslararası topluma yönelik olduğunu söyledi. "Bu durumda, uluslararası topluma ve anlaşmayı destekleyen ülkelere düşen bir sorumluluk var," diye ekledi.

Hizbullah lideri, Lübnan devletinin siyasi meselelerde kendisini kanıtlaması için uygun bir fırsat olduğunu ifade ederken, yeni cumhurbaşkanının seçimi konusunda da 9 Ocak'ta Lübnan Meclisi'nde yapılacak oturuma dikkat çekti ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması planlanmaktadır. Ancak bu süreçte, İsrail'in hala hava saldırıları düzenlediği ve Lübnan'ın güneyinde evleri yıktığı bildiriliyor. 27 Kasım'dan bugüne kadar, İsrail ordusu yalnızca iki bölgeden çekilme gerçekleştirmiştir.

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