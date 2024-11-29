Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama: 'Zafer Kazandık'

Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes Sonrası İlk Açıklama

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile varılan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "2006'daki zaferin üstünde bir zafer elde ettik" şeklinde konuştu. 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese ilişkin ilk değerlendirmelerini yapan Kasım, Hizbullah'ın savaştan zaferle çıktığını belirtti.

Hizbullah'ın Zaferi

İsrail ile yapılan ateşkesi Lübnan devletinin egemenliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kasım, "Zafer kazandık. Çünkü, Siyonist oluşumun direnişi zayıflatma ve son verme çabasına, Hizbullah'ı yıkmasına engel olduk" ifadelerini kullandı. Kasım, mağlubiyetin İsrail'i her yönden sardığını ifade ederek, "Kuzeyde yerinden edilenlerin sayısı 70 bin değil, yüzbinlerce" dedi.

Filistin'e Desteğin Süreceği Vurgusu

Hizbullah lideri, İsrail ile varılan ateşkesin, BMGK'nın 1701 sayılı kararı için idari tedbirler programı olduğunu vurguladı. "Anlaşma, İsrail ordusunun işgal ettiği her yerden çıkacağını ve Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine yerleşeceğini gösteriyor" dedi. Filistin’e destek vermeye devam edeceklerini belirten Kasım, "Desteğimiz, çeşitli şekiller ve yollarda devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Gelecek Vaatleri ve Taahhütler

Kasım, Hizbullah’ın gelecek süreçteki tavrı hakkında ise şu beyanlarda bulundu: "Büyük çabalar gerektiren yeniden yapılanma sürecini halkımızla sürdüreceğiz. Anayasal kurumların tamamlanması ve Cumhurbaşkanı seçimleri başta olmak üzere milli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Taif Anlaşması temelinde tek bir Lübnan inşa etmek isteyen tüm güçlerle işbirliği içinde olacağız."

Ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.