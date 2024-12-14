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Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes ve Suriye Açıklamaları

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ateşkes anlaşmasını Litani Nehri'nin güneyinde uygulayacaklarını açıkladı; Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 21:19
Hizbullah Lideri Kasım'dan Ateşkes ve Suriye Açıklamaları

Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan Önemli Açıklamalar

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan yeni ateşkes anlaşmasının Litani Nehri'nin güneyinde uygulanacağını duyurdu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasım, İsrail'in saldırılarına karşı verdikleri mücadelede yaşanan kayıplara rağmen Hizbullah'ı yok edemediğini ifade etti.

Direniş ve Fedakarlık Vurgusu

Kasım, Lübnan'ın güneyinde İsrail'i engellemeye devam ettiklerini belirterek, “Büyük fedakarlıklar yaptık ve teslim olmayacağız” dedi. Ayrıca, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye iletilen ateşkes anlaşmasının mümkün olduğunca değiştirildiğini kaydetti. Kasım, anlaşmanın direnişin sonu için değil, saldırıların sona ermesi için yapıldığını vurguladı.

İsrail'in Suçları ve Suriye Gelişmeleri

Kasım, İsrail'in suçlarının ABD'nin desteğiyle işlediğini belirterek, çatışmalardaki kayıplarını aktardı. Ayrıca, “Hizbullah'ın bir sonraki aşamadaki programı ateşkes anlaşmasını Litani Nehri'nin güneyinde uygulamaktır.” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki İç Durum

Suriye'yi de gündeme getiren Kasım, ülkedeki yeni güçlerin durumu istikrara kavuşturması gerektiğini ifade ederek, “Suriye halkının liderlerini, hükümetini ve anayasasını seçme hakkı vardır” vurgusunu yaptı. Hizbullah'ın Suriye'den gelen askeri tedarik yolunu kaybettiğini dile getiren Kasım, bu durumun gelecekte değişebileceğinin altını çizdi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, Lübnan hükümetinin Hizbullah ve diğer silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engelleyeceği belirtilmişti. Ayrıca, Lübnan güneyine Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusunun konuşlanması kararlaştırılmıştır.

İsrail, daha önce Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde 30 kilometre mesafeden Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesini istemişti. Ancak, ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

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