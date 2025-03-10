Hizbullah Lideri Kasım, Safiyyuddin'in Öldürülmesini 'Sarsıcı' Buldu

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Safiyyuddin'in ölümü ve güvenlik ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:57
Hizbullah Lideri Kasım, Safiyyuddin'in Öldürülmesini 'Sarsıcı' Buldu

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 27 Eylül 2024'te gerçekleştirilen İsrail saldırıları sonrası Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın vefatının ardından, Haşim Safiyyuddin'in öldürülmesinin kendilerini 'sarsıcı' biçimde etkilediğini belirtti.

Al Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, Kasım, İsrail'in saldırıları sonrasında Hizbullah'ın 'strateji değişikliğine' gittiğini ifade etti.

Kasım, Nasrallah'a yönelik saldırının ardından sadece günler içinde Safiyyuddin'in de bombalı saldırıyla hayatını kaybetmesi olayına dikkat çekerek, bu durumu kendileri için 'sarsıcı' bulduğunu vurguladı.

10 günlük bir toparlanma sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Kasım, 'Güvenlik ihlali ve bazı aksaklıklar yaşadık. Ders çıkarmak ve sorumluları bulmak için soruşturma yürütüyoruz.' şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri, iki liderlerinin ölümünün ardından aldıkları stratejik kararlar için ise 'Savaşın merkezine yönelik değişiklikler yaptık.' ifadesini kullandı.

Suriye’deki gelişmelerin belirsizliğine değinen Kasım, bölgede olup biteni 'müdahil olmadıklarını' ifade ederek takip ettiklerini kaydetti.

Hizbullah lideri Nasrallah 27 Eylül'de Dahiye'de düzenlenen bir İsrail saldırısında hayatını kaybederken, Nasrallah'tan sonra Hizbullah Genel Sekreteri olması beklenen Safiyyuddin, 3 Ekim'de benzer bir saldırının hedefi olmuştur.

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