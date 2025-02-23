Hizbullah Lideri Kasım: Zafer Kesin, Filistin Bizim Pusulamızdır

Hizbullah lideri Naim Kasım, direnişin güçlü olduğunu ve Filistin'in kurtuluşu için kararlılık vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:15
Hizbullah Lideri Kasım: Zafer Kesin, Filistin Bizim Pusulamızdır

Hizbullah Lideri Kasım: Zafer Kesin

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, direnişin gücünü ve kesin zaferin geleceğini ifade etti. 27 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin için Beyrut’ta düzenlenen cenaze töreninde konuşan Kasım, "Direniş sürüyor, sayı ve teçhizat açısından güçlüyüz. Kaçınılmaz zafer geliyor" dedi.

İsrail’in Saldırılarına Tepki

Kasım, İsrail tarafından işgal altındaki topraklardan çekilmesi gerektiğini vurguladı. 75 bin İsrail askerinin Hizbullah’a karşı savaşma gücüne sahip olmadığını belirten Kasım, "İşgal devleti İsrail’in elindeki esirlerin serbest bırakılması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Bölgedeki Dinamikler

Kasım, Hizbullah’ın İsrail ile yapılan ateşkesi kabul ettiğine dikkat çekerek, anlaşmaya uyduklarını, ancak İsrail'in bu anlaşmaya uymadığını belirtti. "Düşmanın çekilmesi için anlaşmanın mühletinin dolmasının ardından Lübnan devletinin sorumluluğu başlıyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Filistin ve ABD Planları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden etme planını reddettiklerinin altını çizen Kasım, "Filistin bizim pusulamızdır ve onun kurtuluşunu destekliyoruz. Trump'ın projesine karşı tüm bölgedeki aktif güçlerle birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Lübnan’a Destek ve Ulusal Birlik

Kası, Hizbullah’ın 1989’da imzalanan Taif Anlaşması’na bağlı olduğunu vurgulayarak, adil bir Lübnan devleti için katkıda bulunacaklarını belirtti. Ayrıca, Lübnan ordusuna destek olma sözü vererek, "İşgalcileri kovmaya ve Lübnan’ı yeniden ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

İsrail’in Saldırılarının Ardındaki Gerçeklik

Son olarak, Kasım, İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından bağımsız olarak Lübnan'a yönelik tehditler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Nasrallah ve Safiyyuddin’in öldürülmesi sürecindeki saldırılarıyla birlikte, İsrail ordusunun 27 Eylül’den itibaren şiddetli bombardımanlar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

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